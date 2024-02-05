Российские оккупанты концентрируют значительные силы под Купянском, но данные, которые привело издание Forbes, отличаются от реальности. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Вместе с тем, как он добавил, нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимают решение о помощи.
"И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель-уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью", - отметил руководитель ЦПД при СНБО.
Ранее издание Forbes написало, что Россия собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат, чтобы отвоевать назад территорию Харьковской области, из которой россиян выгнали осенью 2022 года.
"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", - заявили в издании.
Срок "до марта" объясняется тем, что именно тогда в России состоятся псевдовыборы, на которых Путин переназначит себя"президентом". "Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – написало Forbes.
Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, из которых их выбили ВСУ.