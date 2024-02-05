Отмечается, что статистика, приведенная Forbes, отличается от реальности.

Российские оккупанты концентрируют значительные силы под Купянском, но данные, которые привело издание Forbes, отличаются от реальности. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Вместе с тем, как он добавил, нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимают решение о помощи.

"И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель-уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью", - отметил руководитель ЦПД при СНБО.

Ранее издание Forbes написало, что Россия собрала на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат, чтобы отвоевать назад территорию Харьковской области, из которой россиян выгнали осенью 2022 года.

"РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", - заявили в издании.

Срок "до марта" объясняется тем, что именно тогда в России состоятся псевдовыборы, на которых Путин переназначит себя"президентом". "Кусочек Харьковщины был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", – написало Forbes.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, из которых их выбили ВСУ.

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