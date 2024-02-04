ВСУ готовы к любым дальнейшим сценариям, говорят в ОВА.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов прокомментировал статью Forbes, в которой говорится о наступлении захватнической армии РФ на Купянском направлении.

В своем Telegram-канале он отметил, что оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, из которых их выбили ВСУ, поскольку для них это направление является логистически важным. Также захватчики ежедневно применяют по Купянщине весь свой арсенал оружия.

"Уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отбивают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу", - добавил Синегубов.

Наступление РФ на Харьковщине: что известно

По данным Forbes, сейчас российские захватчики собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

В статье сообщается, что до выборов в Российской Федерации оккупанты хотят полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также часть Харьковщины.

Вас также могут заинтересовать новости: