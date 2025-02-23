Глава СБУ говорит, что Россия несет в результате наших атак колоссальные потери и, в частности, с весны прошлого года вынуждена была остановить свой экспорт бензина.

Россияне бьют по гражданским людям, а Украина - исключительно по военным целям врага, заявил глава Службы безопасности Василий Малюк на Форуме "Украина. Год 2025".

"Враг бьет, проводит ракетно-пушечные атаки и это настоящий терроризм. Мы в свою очередь, выбираем исключительно законные цели. Среди успешно пораженных - это 48 целей, среди которых военные цели - склады боеприпасов, аэродромы с военными самолетами, в том числе нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль. Здесь также очень важная разница. Когда враг бьет нашу энергетику, это, по сути, акт геноцида и это один из квалифицирующих признаков, по которому Путину и объявлено подозрение МУС. Мы в свою очередь, бьем нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий комплекс, который является официально тем комплекслом, который питает грязными рублями министерство обороны РФ", - отметил Малюк.

Он добавил, что соответствующее движение средств зафиксировано и приложено к материалам соответствующих уголовных производств. По информации Малюка, в результате проведенной работы россияне с весны прошлого года вынуждены были остановить свой экспорт бензина.

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"Они несут колоссальные потери. Если в долларовом эквиваленте с учетом недополученной выгоды, то это около 11 млрд", - заявил глава СБУ.

Он сообщил, что Украина разработала соответствующую методологию и тактику использования беспилотных воздушных систем.

"Мы работаем на линии фронта и от нее вглубь в тыл врага на 20 км, 20-40, 40-80, 80-120 и 120+. 120+ - это по сути дипстрайк, так называемые дальнобойные наши операции. И под каждое это расстояние, эту дистанцию, сегодня у нас выросли профессиональные операторы и есть соответствующие средства. Если говорим в целом о работе боевыми БПЛА, то по сути, это 85% уничтожения и живой силы противника и его техники, бронетехники", - отметил Малюк.

Глава СБУ рассказал о последствиях поражения складов, в частности, в российском Торопце.

"Если мы говорим о поражении военных объектов, то все помнят соответствующие склады в населенном пункте Торопец, которые очень громко взрывались и было даже четыре землетрясения как следствие. Там было уничтожено 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, в том числе половина всех запасов 120-мм мины, которые как горячие пирожки для их военных", - сказал он.

По его словам, таких операций очень-очень много и к их реализации привлечены не только СБУ, но и ГУР, ССО, Силы беспилотных систем и другие.

Удары РФ по Украине - последние новости

Россияне методично наносят удары по критической инфраструктуре нашей страны. Их целями стала масса гражданских объектов, в том числе энергетического комплекса. Зимой агрессор традиционно пытается заморозить украинцев. В последнее время россияне бьют по газовой инфраструктуре.

Украина просит партнеров и союзников предоставить больше систем ПВО. В декабре президент Владимир Зеленский сказал, что Украина нуждается в 19 системах ПВО для защиты объектов энергетики, а также больше систем Patriot для украинских городов.

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