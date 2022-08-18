За минувшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины.
Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram.
"Россия убивает гражданских! За 17 августа оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины: в Авдеевке, Нетайлове и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения", - отметил он.
По словам Кириленко, до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, на Донбассе военные отбили наступления российских войск на многих направлениях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.
Как отмечается в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.