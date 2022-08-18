За минувшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины, еще шесть человек получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 17 августа оккупанты убили трех мирных жителей Донетчины: в Авдеевке, Нетайлове и Кураховке. Еще шесть человек получили ранения", - отметил он.

По словам Кириленко, до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, на Донбассе военные отбили наступления российских войск на многих направлениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - без изменений - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

Как отмечается в отчете ISW, оккупанты пытаются отвлечь украинские силы от контратак на юге, атакуя районы Бахмута и Северска в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: