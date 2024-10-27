Служебное авто правоохранителей из-за сброса взрывчатки выгорело дотла.

В Николаевской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского, который передвигался на мопеде, и атаковали полицейских, прибывших на вызов.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, чрезвычайное происшествие произошло днем в селе Дмитровка Куцурубской громады. По его словам, враг трижды атаковал Дмитровку дронами типа FPV. В результате, один из БПЛА попал в 43-летнего мужчину, который ехал на мопеде.

"К сожалению, от полученных травм он погиб на месте. Двумя другими FPV-дронами россияне обстреляли полицейских, прибывших на вызов. В результате попаданий произошел пожар, который полностью уничтожил служебное авто. Правоохранители не пострадали", - рассказал чиновник.

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В региональном главке Нацполиции сообщили, что в результате коварной атаки погиб местный житель, который двигался на мопеде по указанному населенному пункту и Николаевском районе:

"Повторные удары FPV-дронами враг нанес по служебному автомобилю полицейских, которые прибыли на место происшествия для документирования последствий предыдущей вражеской атаки".

По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине российская армия пытается захватить острова Большой, Белогрудый, Казацкий на Днепре, чтобы приблизиться к Херсону. Враг там проводит разведывательно-поисковые штурмовые действия, пытается обнаружить огневые средства ВСУ, прощупать оборону, обезвредить минно-оборонительные заграждения, которые есть.

Также враг наносит удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области, применяя, в частности, БПЛА и FPV-дроны. В Херсоне оккупанты устроили буквально охоту на гражданские транспортные средства и автомобили правоохранителей, спасателей и тому подобное.

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