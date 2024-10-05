В Одесской области ликвидированы три вражеских дрона, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты в ночь на субботу, 5 октября, из Курской области и временно оккупированного Крыма запустили по Украине три управляемые авиационные ракеты Х-69/59, а также 13 ударных беспилотников с крымского мыса Чауда и Курска.

Вражеские ракеты не достигли своих целей благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы, а три дрона противника сбили в Одесской области, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины:

"К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины... 10 вражеских БПЛА - локально потеряно на севере и юге страны, информация о пострадавших и разрушениях не поступала".

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в пятницу, 4 октября, около 22:27 оккупанты атаковали инфраструктурный объект, расположенный в Николаеве. По предварительным сведениям, противники запустили ракеты типа Х-69/59. Прошло без пострадавших.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Противники уже много раз били по украинской земле и ракетами, и дронами. Есть много разрушений, жертв и пострадавших. Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ смогли ликвидировать 2613 вражеских ракет и 16529 беспилотников оперативно-тактического уровня.

В конце сентября военный эксперт Олег Жданов рассказал, что у российских захватчиков в запасах больше всего осталось крылатых ракет типа Х-101 и "Калибров".

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