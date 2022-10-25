Оккупанты использовали минометы и артиллерию, а также сбрасывали взрывные устройства с беспилотника.

Сегодня российские оккупанты 12 раз обстреляли приграничье Сумщины выпустив 106 различных снарядов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне 12 раз обстреляли приграничье Сумской области. Выпустили 106 различных снарядов по семи пограничным общинам", - рассказал он.

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Так, в Краснопольской общине оккупанты дважды атаковали один и тот же населенный пункт, с беспилотника сбрасывали взрывные устройства.

"Середино-Будская община дважды была под вражескими обстрелами. Сначала около 10:00 РФ выпустила 9 мин (120 мм). А около 19:00 из САУ ударили еще 5 раз. Впоследствии по тем же направлениям был минометный обстрел, 10 "приходов", - отметил председатель ОВА.

Кроме того, в Юнаковской общине в 14:00 враг из 120 мм минометов обстрелял одно из приграничных сел, а в Шалыгинской - зафиксировано 7 "прилетов" по приграничным селам из минометов.

В то же время Николаевская (пограничная) община сегодня дважды пострадала от агрессоров, которые вели огонь из ствольной артиллерии, - там зафиксировано 18 прилетов.

Также около 18: 30 враг вероятно из самоходной артиллерийской установик стрелял по пограничным населенным пунктам Знобь-Новгородской общины - зафиксировано 8 "прилетов".

По словам Живицкого, в вышеупомянутых случаях обошлось без жертв.

"Білопільська община: вечером был минометный обстрел с территории РФ. Всего 27 прилетов. Один из снарядов попал в дом мирных жителей. Бушует пожар, к счастью люди живы", - добавил он.

Возможное наступление РФ на Сумщине прокомментировали в ОВА: детали

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий опроверг переброску новомобилизованных оккупантов к государственной границе в районе Сумщины.

По его словам, на днях появилась информация о мобилизованных захватчиков возле украинских границ, однако заверил, что на данный момент никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет.

При этом захватчики продолжают постоянные обстрелы приграничья Сумщины. В частности вчера оккупанты семь раз обстреляли пограничные общины области.

"В течение дня россияне семь раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Враг вел огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской общинах", - отметил Живицкий.

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