По словам эксперта, российские войска не могут удержать захваченные территории.

Российские оккупационные войска в ближайшее время потеряют захваченные территории в Запорожской и Херсонской областях. В связи с этим президент РФ Владимир Путин перестал говорить об этих направлениях и сосредоточился только на Донбассе.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире Freeдом.

"Поэтому он (Путин - УНИАН) оставляет за собой какой-то механизм отхода на те горизонты, с которых начинал - это Донбасс. Крым он не упоминает, так как вопрос Крыма с точки зрения правового поля России решен", - отметил он.

По словам эксперта, в связи с этим враг бросит все свои силы для удержания Донецкой и Луганской областей.

"Наше войско за эти полгода окрепло, возросло в несколько раз. Сейчас мы имеем превосходство в живой силе в некоторых местах, а в некоторых - и в технике. Поэтому задача российских войск по полной оккупации Донецкой, Луганской областей полностью невыполнима", - подытожил Свитан.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты с целью подготовки путей отступления из Херсонской области в районе Каховской ГЭС затопили 9 вагонов для постройки переправы.

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