Начались дискуссии по коалиции Patriot и Великобритания является частью этих дискуссий.

Украина нуждается в быстром и существенном усилении систем противовоздушной обороны.

Как сообщает сайт главы государства, об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил во время встречи с государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества наций и развития (министром иностранных дел) Великобритании Джеймсом Клеверли, который находится в Киеве.

"Важно, что мы начали дискуссии по коалиции Patriot. И Великобритания является частью этих дискуссий", - отметил он.

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Зеленский сообщил, что в последние недели у него были переговоры с премьер-министром Великобритании, "был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности". Зеленский отметил важность принятых Великобританией решений о передаче Украине ракет "Storm Shadow" и подготовке украинских пилотов.

Президент добавил, что от Вильнюсского саммита НАТО для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в Альянсе, ведь "это мотивационный фактор для нашей армии".

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного Главнокомандующего обсудили и все детали относительно нашей ПВО - ее дальнейшего развития, поставки и производства в Украине необходимых ракет. Рассказал о работу над созданием коалиции Patriot и коалицией современных истребителей

Россия усилила ракетный террор Украины. Только над Киевом в мае сбили в общей сложности 85 ракет разнотипный. В мае 2023 года Россия запустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе серии "Shahed".

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