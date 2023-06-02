Среди насущных тем были вопросы доступности укрытий в столице, поставки и производства в Украине необходимых ракет. Также обсудили ситуацию на передовой.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, в ходе которого обсудили вопросы укрытий в столице и ситуацию на фронте.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

"Провел Ставку. Насущные вопросы безопасности. Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране", - заявил президент.

Он отметил, что даже после всего случившегося киевляне снова и снова публикуют информацию о недоступности укрытий.

"Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытия, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то там оправданиями", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на ставке обсудили и все детали относительно нашей ПВО - ее дальнейшего развития, поставки и производства в Украине необходимых ракет.

Он подчеркнул, что украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе.

"Занимаемся коалицией "Петриотов" и коалицией современных истребителей - ежедневно активно. Очень внимательно - ситуация на передовой, во всех тех точках, где сейчас жестче всего. Не буду говорить об этом подробнее - действия нашего государства, активные действия наших воинов скажут то, что нужно. И отдельно провел совещание по подготовке новых наших бригад, тех, которые от севера до юга нашего государства накапливают силу", - сказал он.

Зеленский поднял вопрос формирования "коалиции Patriot"

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что обсуждал создание "коалиции Патриотов" с теми странами, которые изъявили желание присоединиться к "коалиции истребителей".

"У кого-то есть политические возможности, личные отношения с теми представителями стран, у которых есть эти системы, у кого-то есть деньги", - пояснил Зеленский.

Он также отметил, что Украине известно, без какого количества Patriot будет сложно, а также отметил, что задача украинской обороны - 100% пораженных целей.

Также стоит отметить, что Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Кимышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко по всей Украине.

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