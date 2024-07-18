По словам Плетенчука, сторожевой корабль "довольно ударным темпом добрался до Новороссийска".

Россия вывела последний сторожевой корабль из Черного моря. Это судно уже было довольно старым, его сопровождали несколько судов обеспечения, вероятно – на случай потери хода, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Беречь он (выведенный корабль, – ред.), конечно, должен был территориальные воды так называемой Российской Федерации, в частности те воды, которые они ошибочно называют своими, то есть воды вокруг нашего украинского Крыма. Это 12-мильная зона, которая фактически, согласно международному праву, является суверенной территорией государства. Но они ошибочно оказались в Крыму, решив, что это их территория", – сказал он в интервью Radio NV.

По словам Плетенчука, сторожевой корабль оккупантов "довольно ударным темпом добрался до Новороссийска". Он отметил, что российскими экипажам не хочется находиться "лишний час" в акватории Черного моря

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"Сторожевые корабли, они, в принципе, предназначены для охраны водного района. Это довольно вооруженная единица. Поэтому мы видим такой кейс, который является симптоматичным, когда Россия спасает последние свои ценные активы, потому что сторожевой корабль – это все же довольно серьезная единица. Вы видите, что в первую очередь они вывели более новые проекты, например, такой как [корабль] "Павел Державин", который, кстати, ушел так же с двумя повреждениями в Новороссийск, полученными как раз на внешнем рейде в Крыму. И сейчас они забирают уже остальные эти активы, такие как пятидесятилетний сторожевой корабль. Ощущение безопасности, вероятнее всего, не на том уровне, который позволяет эти единицы дальше держать в Крыму", – резюмировал спикер ВМС ВСУ.

Ситуация в Черном море

В акватории Черного моря до сих пор доминирует российская авиация. Такое заявление сделал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что о победе Сил обороны в Черном море говорить рано. До сих пор заблокирована работа ряда украинских портов. Кроме того, есть более 60 иностранных судов, которые заблокированы там из-за вторжения РФ.

Ранее Плетенчук сообщал, что последний сторожевой корабль Черноморского флота РФ, который 15 июля покинул временно оккупированный Крым, уже добрался до базы в РФ. Примечательно, что это рекордные темпы переброски корабельной единицы с одной базы на другую.

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