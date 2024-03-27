Россияне могут начать давить в некоторых местах, считает заместитель командира 3 ОШБр.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики в 2024 году могут попытаться открыть еще одно наступательное направление.

Можно догадываться, где противники способны начать давить, в перечне таких мест есть граница с Россией, рассказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире канала "Еспресо". По словам офицера, границу с РФ "россияне тоже рассматривают как одно из направлений для возможных наступательных действий".

"Я уверен, что россияне в этом году могут накопить достаточно личного состава и техники для того, чтобы попытаться открыть, как минимум, еще одно направление, кроме Авдеевского. Это будет активное, наступательное направление...", - сказал воин.

Видео дня

Грозит ли Украине наступление на Киев и Харьков - что надо знать

Ряд экспертов говорили, что российские захватчики сейчас не имеют сил, чтобы снова наступать на столицу Украины. В феврале командир батальона ВСУ "Вовки да Вінчі" Сергей Филимонов (позывной "Филя") поделился мнением, что наступление на Киев 2024 украинцам точно не грозит. По словам нашего защитника, не исключено, что российские оккупанты могут еще когда-то решиться на осуществление такого агрессивного шага.

Насчет возможной угрозы для Харькова со стороны врага высказался руководитель Харьковского гарнизона и сил обороны города генерал Сергей Мельник. Он заявил, что от страны-агрессора можно ожидать чего угодно, но сейчас разговоры о якобы очередном наступлении на Харьков являются фейком.

Вас также могут заинтересовать новости: