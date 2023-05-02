В течение дня оккупанты убили на Херсонщине четырех человек.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Херсонской области. В течение вторника, 2 мая 2023 года, от обстрелов со стороны россиян погибли четыре человека, еще семеро – получили ранения.

Как сообщили в Херсонской областной военной администрации, под вечер враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской громады. В результате российского удара погиб 66-летний мужчина.

"Также российская артиллерия вечером била и по Днепровскому Белозерской громады. Ранение получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей. Только за сегодня российская армия забрала жизни четырех жителей Херсонщины, еще семь человек – ранены", – добавили в ОВА.

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Обстрелы Херсонщины

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области, которые были освобождены ВСУ в ноябре 2022 года. Так, 1 мая 2023 года враг выпустил по области 163 снаряда. Оккупанты убили одного человека. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения.

30 апреля россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате атак погибла женщина, был ранен мужчина.

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