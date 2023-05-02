До этого россияне планировали "взять" весь Донецк до конца марта.

Россия хочет захватить Бахмут до 9 мая, но силы обороны сделают все, чтобы их планы не воплотились в реальность. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Они скоро установят рекорд Гиннесса по переносу дат, к которым они что-то должны взять. До конца марта они должны были взять весь Донбасс. Первые даты о взятии Бахмута были в июле 2022 года, поэтому он до сих пор стоит. Наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", - сказал представитель.

При этом Череватый добавил, что когда придет время, тогда россияне уже будут отсчитывать даты, куда они добегут, убегая от украинских войск.

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Бои за Бахмут - Путин установил новые сроки по оккупации города

Накануне российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле утверждали, что Путин приказал оккупантам захватить Бахмут до 9 мая - сакральной для РФ даты Дня Победы.

После этой "победы" Путин якобы намерен заявить об "окончании войны", поскольку россияне уже будут неспособны отбить контрнаступление ВСУ.

Однако объявление об "окончании войны" будет лишь попыткой России закрепиться на оккупированных территориях, а после восстановления боеспособности - снова пойти в наступление.

В случае, если Москва пойдет по этому сценарию к контрнаступлению ВСУ, то есть риск, что мировые политики начнут давить на Киев для начала переговоров вместо боевых действий, писало издание РБК.

На Бахмутском направлении за сутки произошло еще 17 боев между украинскими воинами и российскими захватчиками. Противник потерял более 100 оккупантов.

Эксперты убеждены, что РФ не удастся захватить Бахмут до 9 мая из-за колоссальных потерь в личном составе. В общем, по словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, мощность наступлений российских войск в городе угасает.

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