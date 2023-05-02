В Михайловке был инцидент в том месте, где противник часто скапливал свои силы, отметил мелитопольский городской голова.

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области в понедельник вечером, 1 мая, был уничтожен штаб захватчиков.

Кроме того, ликвидировано место, где противники отдыхали, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона. "...вчера вечером был ликвидирован в Токмаке штаб и место, где проводили свой отдых враги...", - сказал чиновник.

По его словам, 1 мая также "что-то произошло" в Михайловке, в том месте, где враг часто скапливал свои силы.

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Вечером 1 мая Иван Федоров сообщил, что в Михайловке днем был "прилет" во вражеский штаб. Мэр Мелитополя также говорил, что были взрывы в Токмаке.

2 мая стало известно, что прогремел взрыв в Мелитополе. Позже стало известно, что в захваченном городе возле дома взорвали "заместителя начальника" так называемого "главного управления внутренних дел России по Запорожской области". Прихвостень врагов был ранен и попал в больницу.

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