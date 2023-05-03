Советник мэра Мариуполя призывает не игнорировать тревоги.

Российские захватнические войска перемещают ракеты для систем С-300 в сторону Запорожья.

Соответствующие снимки вечером обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано перемещение пяти тягачей с комплектами ракет С-300 в сторону Запорожья. Он призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С300 населенных пунктов на Запорожье. Поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами", - добавил он.

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Российские обстрелы: последние новости

Напомним, что 2 мая российские захватнические войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще семеро пострадали.

Также сообщалось об усилении огня по окрестностям Бахмута, Часового Яра и Хромового.

1 мая российские пилоты сбросили управляемые авиабомбы по селу Лизуновка в Черниговской области. В Новгород-Северском районе в результате удара по образовательному учреждению погиб ребенок.

В Офисе президента Украины отметили, что последние ракетные обстрелы могут свидетельствовать об изменении российской тактики.

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