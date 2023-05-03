Российские захватнические войска перемещают ракеты для систем С-300 в сторону Запорожья.
Соответствующие снимки вечером обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано перемещение пяти тягачей с комплектами ракет С-300 в сторону Запорожья. Он призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С300 населенных пунктов на Запорожье. Поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами", - добавил он.
Российские обстрелы: последние новости
Напомним, что 2 мая российские захватнические войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще семеро пострадали.
Также сообщалось об усилении огня по окрестностям Бахмута, Часового Яра и Хромового.
1 мая российские пилоты сбросили управляемые авиабомбы по селу Лизуновка в Черниговской области. В Новгород-Северском районе в результате удара по образовательному учреждению погиб ребенок.
В Офисе президента Украины отметили, что последние ракетные обстрелы могут свидетельствовать об изменении российской тактики.