Однако военное командование РФ не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех группировок своей армии.

Российские оккупанты в течение последних недель улучшили свои тактические возможности. В частности, противник использовал тактическую неожиданность в районе Авдеевки Донецкой области

Как сообщается в отчете Института изучения войны, это свидетельствует о том, что отдельные элементы армии РФ могли усвоить тактическую адаптацию, полученную во время проведения наступления в Украине.

Аналитики упоминают заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца. Так, 8 марта россияне смогли тактически перегруппироваться и сместить фокус своих наступательных операций с северной части Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города в северо-восточные. Машовец отмечает, что противник смог осуществить перегруппировку и тактическое смещение, не дав ВСУ в полной мере осознать ситуацию.

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"Заслуживает внимания способность российских войск достичь элементов тактической неожиданности в такой операционной среде практически без маскировки. ISW не наблюдала других последних заметных инцидентов, когда российские силы достигали или использовали тактическую неожиданность", - объясняют свое удивление эксперты ISW.

По мнению аналитиков Института, это однако не обязательно свидетельствует о наличии каких-то более широких возможностей у россиян. Хотя противник показал ограниченную адаптацию на тактическом уровне на определенных участках фронта, широкомасштабные тактические неудачи по всей Украине свидетельствуют о том, что военное командование РФ не усвоило и не распространило все возможные тактические адаптации среди всех группировок своей армии.

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В течение суток горячее всего в противостоянии с российскими захватчиками было на двух направлениях линии фронта. В частности, на Новопавловском направлении российские оккупанты пытались 18 раз прорвать украинскую оборону, а на Авдеевском направлении отражено 14 атак врага.

Как объясняют сами военные, на Новопавловском направлении враг ведет тактические действия с целью отодвинуть украинские войска от Донецка, в котором концентрируются силы врага, руководство, склады.

В Минобороны рассказали, что сейчас Украина ускоренно строит оборонительные рубежи на фронте.

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