Под обстрелом оказались две громады.

Российские захватнические войска снова обстреляли Сумскую область, зафиксировано 11 прилетов из минометов.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Сумской областной военной администрации, в течение дня под обстрелом оказались Хотинская и Белопольская громады. На территории первой громады зафиксировали пять прилетов, а на территории второй - шесть.

"С 07:00 утра по территории Белопольской громады был минометный обстрел - 5 прилетов. Во всех случаях, к счастью, без последствий", - отметили в ОВА.

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Война в Украине: последние новости

Вчера в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отчитывались об отражении более 45 атак российских войск на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Известно, что самые ожесточенные бои с российскими захватчиками продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Вечером командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что проехал по всей линии соприкосновения и встретился с подразделениями на Бахмутском направлении.

Президент Владимир Зеленский в одном из последних интервью заявил, что украинские войска не могут покинуть Бахмут, поскольку его захват может привести к расширению фронта.

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