Самый большой ад - в Бахмуте и Марьинке.

Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отбито более 45 атак противника на трех направлениях - на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

Отмечается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка.

Видео дня

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, но успеха не имел, понес большие потери.

В Генштабе отмечают, что на Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки противника в Северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты обстреливали населенные пункты Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской областей.

В сообщении сказано, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них-Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Война новости - актуальное по состоянию на 23 апреля

Оккупанты бросают все силы на захват Бахмута. Накануне появилась информация, что врагу удалось прорваться на "трассу жизни" ВСУ, впрочем, как утверждают сами бойцы, у них пока нет проблем с поставкой.

За сегодня РФ массированно ударила по прифронтовой зоне, в частности продолжает терроризировать артиллерией Херсонскую область.

На Луганщине, по информации Генштаба, произошла драка между российскими военнослужащими и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку, с обеих сторон есть потери.

Вас также могут заинтересовать новости: