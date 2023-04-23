Командующий Сухопутными войсками проинспектировал самое тяжелое направление фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский проинспектировал подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении. Об итогах поездки командующий рассказал в своем Телеграм.

"Наша оборона продолжается. Проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт", – сообщил он.

Сырский опубликовал фото, на которых запечатлен момент планирования одной из операций в рамках обороны Бахмута. Также командующий вручил награды отличившимся бойцам.

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"Поддержал наших воинов. Для меня важно находиться бок о бок с ними в такое время. Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь – герой", – заявил генерал.

Ситуация на Бахмутском направлении

По словам военного эксперта Александра Коваленко, ВСУ смогли купировать угрозу для трассы в районе поселка Хромовое, по которой идет снабжение украинских подразделений в Бахмуте. Однако ситуация остается опасной. В самом городе идут ожесточенные бои.

Украинские бойцы, которые сражаются на этом направлении, фиксируют применение противником химического оружия. В частности с беспилотников враг сбрасывает гранаты, которые испускают белый газ.

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