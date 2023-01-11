Есть не только военные причины, но и экономические, по которым РФ хочет захватить Бахмут.

Уже несколько месяцев Россия перебрасывает свежие силы на Бахмутское направление с целью захватить город Бахмут. Но ВСУ эффективно отражают атаки рашистов на город-крепость. Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко объяснил, почему для оккупантов так важен упомянутый населенный пункт.

В интервью "Обозревателю" он подчеркнул, что Бахмут имеет большое значение с военной точки зрения, поскольку там важна дорожная развязка:

"Если захватить Бахмут, это даст перспективу идти на Часов Яр, Славянск и Краматорск".

Но есть и другие причины, по которым Россия хочет захватить Бахмут и Соледар. По словам аналитиков, в Соледаре оккупантов привлекают залежи соли и гипса, а в Бахмуте – уголь.

"Если мы удержим Соледар, враг не сможет реализовать и другой вариант захвата того же Бахмута путем его окружения", — подытожил Романенко.

Бои за Бахмут и Соледар

Напомним, сейчас самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Соледар. Россия перебросила туда огромные силы, чтобы оккупировать города. Но ВСУ дают достойный отпор противнику. Напомним, в Бахмуте окопы и лесополосы усеяны трупами российских захватчиков.

Накануне вечером российские оккупанты заявили, что захватили Соледар. Эти сообщения уже опровергли в ВСУ и призвали дождаться сообщения Генштаба. Сейчас за город идут тяжелые бои.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны тоже отрицали захват Соледара путинскими военными и подчеркнули: "Даже принимая за чистую монету самые амбициозные претензии россиян, взятие Соледара не предполагает немедленного окружения Бахмута".

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