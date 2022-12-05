Перед смертью мужчина позвонил жене и рассказал, что его забирают на расстрел.

Российские оккупанты могли казнить еще одного завербованного "зэка". Жене привезли тело с проломанным черепом.

Как сообщает российский The Insider, 20 ноября завербованный Виктор Севальнев, командовавший 7-й мотострелковой ротой так называемой Народной милиции "ЛНР", позвонил жене Лилии и заявил, что его везут на расстрел. Командование казнит его за то, что солдаты его роты дезертировали.

"Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы "двухсотые" и им пох*ру. Я хотел бы обратно, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война... Я Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить", - сказал Виктор в последнем телефонном звонке жене, запись которого она передала журналистам.

1 декабря представитель Минобороны РФ сообщил жене, что ее муж погиб в ДНР 25 ноября от осколочных ранений и мощного удара по голове. "Сочувствую, извините", — добавил представитель ведомства.

Севальнева завербовали представители ЧВК "Вагнера" в колонии, где он отбывал наказание. Сначала "вагнеровцы" завербовали на войну его сына Олега, который сидел в той же колонии. Мужчина погиб и на войну уехал отец. Он подписал контракт с Минобороны и в ночь с 3 на 4 октября его этапировали из колонии в "лагерь слаживания" Луганской области.

Он воевал в 7-й мотострелковой роте и когда командира роты убили, его назначили командиром, потому что имел боевой опыт в Чечне. Вскоре Севальнева даже наградили орденом за то, что рота под его командованием вышла из окружения. В ноябре она понесла большие потери, часть бойцов погибла, остальные разбежались.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин, передавший журналистам данные об этой истории, уверен, что Севальнева казнить так же, как "вагнеровца" Евгения Нужина - кувалдой по голове.

Впрочем, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открестился от казни Севальнева. По его словам, этот человек не воевал в составе ЧВК.

"Если верить словам представителя Минобороны, который осматривал погибшего Севальнева, травмы на его теле могут быть следствием удара кувалдой. "Оскочное ранение по телу, и в голову ударило сильно, поломало череп", - сообщил Осечкин.

Он также отметил, что Севальнева могли казнить "аналоги Вагнера" в "ЛДНР", а ответственность за его убийство лежит на Минобороны РФ.

"Вся эта история - чистой воды ответственность министра обороны Шойгу и главнокомандующего Путина, а Пригожин здесь для отвлечения внимания", – считает Осечкин.

The Insider также опубликовал фото контрактов, которые подписывают "зэки". Эти контракты заключаются не с Пригожиным и его военной компанией, а непосредственно с Министерством обороны России.

По данным правозащитницы Ольги Романовой, ей известно о 40 случаях "казней" осужденных, завербованных на войну. Впрочем, Пригожин предупреждал "зэков" о расстреле за отказ идти в наступление.

Что означает кувалда в культуре ЧВК"Вагнер"

Кувалду "вагнеровцы" используют для показательных казней. В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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