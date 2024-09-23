Сейчас трудно прогнозировать, когда российские захватчики исчерпают ресурсы, чтобы их наступление приостановилось.

Российские оккупанты сейчас сосредотачивают усилия на трех основных направлениях - в районах Покровска, Курахово и Угледара. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире на Радио NV.

"Все мы живем надеждой, что до начала октября - как видим, в двадцатых числах сентября этого не произошло, - у врага должен закончиться его ресурс для проведения активных наступательных действий. Пока незаметно на то, что у врага заканчиваются ресурсы и буквально через неделю он будет вынужден остановить свое наступление", - сказал Селезнев.

Эксперт отметил, что российские захватчики атакуют на трех ключевых направлениях, где сосредотачиваются главные усилия.

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"Кроме Покровского и Кураховского направлений, естественно, что происходят серьезные активности в районе Угледара. Я думаю, что стоит упомянуть и о Купянском направлении. Там так же враг активно атакует наши рубежи и позиции, а значит, мы имеем следующее: станет ли это выхолащиванием вражеских запасов или нет, мы узнаем буквально в ближайшее время. Но то, что враг сейчас действует на максимуме своих возможностей из-за того, что бросает в ад войны все имеющиеся у него ресурсы - это очевидно", - подчеркнул Селезнев.

Он подчеркнул, что де-факто, российская армия находится в состоянии наступления начиная с середины октября 2023 года.

"То есть, еще немного, и будет ровно год как враг находится в таком положении. Любые ресурсы имеют тенденцию к завершению. И я думаю, что российская армия точно не является исключением", - сказал Селезнев.

Эксперт надеется, что утверждение руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова относительно выхолащивания вражеских запасов найдут свое подтверждение.

"А вот когда это произойдет, и что к тому времени успеет захватить российская армия - пока трудно прогнозировать", - добавил Селезнев.

По его мнению, оккупанты сейчас пытаются взять под контроль как можно больше украинской территории, поскольку россияне почему-то надеются, что после очередных выборов в США состоится "переговорный трек", и враг до этого момента спешит захватить чем больше территории Украины.

"В первую очередь, мы должны понимать, что нынешняя российско-украинская война - это война ресурсов. И от наличия тех самых ресурсов зависит ситуация на поле боя", - подчеркнул Селезнев.

Оккупанты продвинулись возле Угледара и в Торецке - что известно

Как сообщал УНИАН, аналитики мониторингового проекта DeepState отмечают, что за минувшие сутки российским захватчикам удалось продвинуться в семи населенных пунктах, в частности, возле Угледара и в Торецке. Также враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного и Пречистовки.

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