Также украинские защитники сожгли десятки единиц вражеской техники.

Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 1330 оккупантов, сообщили в Генштабе.

Общие потери российских военных на украинской земле составляют 643 750 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику, в частности было сожжено:

танков - 8784 (+16);

боевых бронированных машин - 17252 (+30);

артиллерийских систем - 18414 (+81);

РСЗВ - 1197 (+2);

средства ПВО - 949;

самолетов - 369;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71);

крылатых ракет - 2595;

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1.

Также украинские защитники уничтожили уже 25102 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн врага и 3145 (+1) единицу специальной техники оккупантов.

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Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил показали последствия массированного российского штурма РФ. Для наступления оккупанты применили 6 танков и 14 бронемашин с пехотой. Силам обороны удалось сжечь 4 единицы военной техники, еще один танк - подбить. Другая техника "позорно сбежала" с поля боя.

Тем временем российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданским жителям. Так, 22 сентября захватчики ударили вероятно КАБом по Запорожью. В результате удара известно о 13 пострадавших.

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