Российско-украинская война продолжается и за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 1330 оккупантов, сообщили в Генштабе.
Общие потери российских военных на украинской земле составляют 643 750 человек. Кроме того, украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику, в частности было сожжено:
- танков - 8784 (+16);
- боевых бронированных машин - 17252 (+30);
- артиллерийских систем - 18414 (+81);
- РСЗВ - 1197 (+2);
- средства ПВО - 949;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15699 (+71);
- крылатых ракет - 2595;
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1.
Также украинские защитники уничтожили уже 25102 (+79) единицы автомобильной техники и автоцистерн врага и 3145 (+1) единицу специальной техники оккупантов.
Российско-украинская война: другие важные новости
Накануне в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил показали последствия массированного российского штурма РФ. Для наступления оккупанты применили 6 танков и 14 бронемашин с пехотой. Силам обороны удалось сжечь 4 единицы военной техники, еще один танк - подбить. Другая техника "позорно сбежала" с поля боя.
Тем временем российские оккупанты продолжают наносить удары по гражданским жителям. Так, 22 сентября захватчики ударили вероятно КАБом по Запорожью. В результате удара известно о 13 пострадавших.