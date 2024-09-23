Россияне имеют достижения в 7 населенных пунктах на Донбассе.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Донбассе, и за минувшие сутки им удалось продвинуться в семи населенных пунктах, в частности, возле Угледара и в Торецке. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Нью-Йорка, Цукурино, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения.

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В частности, на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 9 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Дачного, Торецка и Щербиновки. Кроме того, штурмовал вблизи Нелиповки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Горняка, Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Катериновки и Константиновки. В целом враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть атак наших позиций вблизи Угледара.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, двум артиллерийским системам, одной системе ПВО и пункту управления российских захватчиков.

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Как сообщал DeepState, российские войска пытаются осуществить окружение Угледара, в последние дни ситуация существенно ухудшилась.

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман рассказывал, что российские оккупанты постоянно обстреливают Покровск, но каких-то существенных продвижений на этом направлении они не имеют. Он отметил, что это "последние серьезные потуги" россиян, поскольку ресурсы, которые они подготовили для весенне-летних наступательных действий, исчерпываются, кроме того, вскоре начнутся дожди.

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