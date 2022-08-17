Как пишет Bloomberg, быстрое опровержение со стороны Анкары подчеркивает эволюцию характера ее "балансировки" с начала вторжения России в Украину.

Во вторник, 16 августа, Россия объявила о подписании контракта на поставки Турции дополнительных ракет противовоздушной обороны. Тем не менее, Анкара быстро опровергла подписание нового соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева, контракт якобы предусматривает местное производство в Турции компонентов российской системы противоракетной обороны С-400.

Турецкое агентство оборонных закупок SSB оперативно опровергло факт подписания второго соглашения о закупке, подчеркнув, что с момента подписания первоначального контракта в 2017 году никаких изменений не было.

Как пишет Bloomberg, быстрое опровержение со стороны Анкары подчеркивает эволюцию характера ее "балансировки" с начала вторжения России в Украину. Турецкое правительство вооружает ВСУ ударными беспилотниками, чтобы помочь им защититься от агрессора, но также воздерживается от западных санкций, нацеленных на физических лиц и государственные компании в России.

Отмечается, что новое соглашение о покупке российских ракетных систем в разгар войны в Украине может снова разжечь напряженность в отношениях с членами НАТО, в том числе США, которые продолжают выступать против закупки Турцией С-400.

Ранее УНИАН уже писал, что в Евросоюзе обеспокоены сближением России и Турции и рассматривают возможность введения санкций против последней.

Официальные переговоры о введении санкции против Турции в ЕС пока еще не проводились, однако, по информации ИноСМИ, они уже решили, как "наказать" Анкару за это – надавить на западные компании и банки, чтобы они ушли и с турецкого рынка.

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