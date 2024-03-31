В то же время в Харькове зафиксированы взрывы, перед этим оккупанты запускать КАБы.

В воскресенье, 31 марта, Россия в очередной раз атакует Украину ракетами. Есть угроза для ряда областей.

По данным сервиса alerts.in.ua, воздушная тревога звучит в центральных, южных, восточных и части северных областей.

Воздушные силы сообщают, что оккупанты осуществили пуски ракет. Есть угроза баллистики с временно оккупированного Крыма.

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В то же время на Харьковщине российская авиация запустила управляемые авиационные бомбы. Зафиксировано движение ракеты на Кривой Рог, Днепр также призывают немедленно пройти в укрытие.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе шумно. Он призвал людей немедленно уйти в укрытие и находиться там до отбоя.

Ракетные удары оккупантов: последние новости

Сегодня под утро российские оккупационные войска второй раз за неделю нанесли по Украине массированный ракетный удар. Враг выпустил ракеты с самолетов Ту-95МС.

О пусках ракет оккупантами в районе пусковых рубежей в Саратовской области РФ. Из-за атаки в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что российская армия с использованием дронов-камикадзе и различных видов ракет нанесла очередной удар по южным регионам Украины. Под прицелом врага была, в частности, энергетическая инфраструктура Одесской области.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская область РФ), 11 "шахедов" (Приморско-Ахтарск РФ и оккупированный Крым), баллистическую ракету "Искандер-М" (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 (ТОТ Запорожской обл.)

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