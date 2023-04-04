В результате вражеского авиаудара в населенном пункте возникли пожары, отметили в ОК "Север".

Российская армия совершила авиаудар по населенному пункту в Черниговской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины в Telegram. По его данным, около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в селе Печенюги горит частный дом и хозяйственные постройки.

"Как стало известно, возгорание произошло в результате авиационного удара, который совершили два российских Су-35. По предварительным данным, истребители РФ сбросили на населенный пункт две бомбы. О пострадавших информации пока не поступало", - говорится в сообщении.

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Россияне уже не раз атаковали населенные пункты региона, в частности, запускали ракеты, иранские дроны-камикадзе, использовали минометы и авиацию. Из-за врагов в регионе много разрушений, пострадавших и жертв.

Напомним, в начале февраля противники ударили с авиациями по району Семеновки. Враги попали в промышленное здание, сообщалось о двух пострадавших.

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