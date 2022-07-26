Вероятно, расконсервированные гаубицы отправили в Украину.

Россия вывела десятки самоходных орудий 2С7" Пион " из склада 94-го арсенала оружия и боеприпасов, расположенного в Омске. Вероятно, это вооружение будут использовать в войне против Украины.

Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

По его словам, в начале апреля на изображениях Google Earth было заметно в целом 170 российских гаубиц "Пион". А на снимках с 2 июня их количество уменьшилось до 135.

На последних доступных снимках, датированных 18 июля, на складе в Омске хранилось уже 110 гаубиц. То есть, россияне могли расконсервировать около 60 "Пионов".

Очевидцы зафиксировали передвижение военной техники РФ по железной дороге. На кадрах заметно движение переброски 2С7.

"Не исключено, что именно из базы Омска. С апреля до июля с консервации сняли 60 таких САУ", - подчеркнул Бочкала.

Как сообщал УНИАН, ранее воины 92-й ОМБр имени атамана Сирко вместе с побратимами из 40-й артбригады показали совместная охота на русскую самоходную артиллерийскую установку "Пион".

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