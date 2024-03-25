По данным аналитика издания, продолжаются бои за Бердычи.

Российские оккупационные войска заняли села Тоненькое и Орловка в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Этот пояс, который должен был быть обустроен как пояс обороны, пал под ударами российской армии, которой удалось продвинуться вперёд при массированном использовании людей и техники, значительная часть из которых при этом потеряны", – сообщает Репке.

По данным аналитика, продолжаются бои за Бердычи.

Видео дня

Отметим, что Тоненькое и Орловка находятся примернов 5 км к западу от Авдеевки.

Война в Украине: ситуация на фронте

От начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений с оккупантами. Больше всего атак зафиксировано на Новопавловском направлении, где враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Еще 13 атак отбили на Лиманском направлении, 2 – на Бахмутском и 3 – на Авдеевском.

Кроме того, оккупанты яростно давят на Часов Яр. Во время штурмов враг не жалеет ни людей, ни технику, рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, на данный момент противник не имеет существенных тактических успехов на поле боя.

В то же время оккупанты пытаются развивать наступление на Марьинском направлении. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

Вас также могут заинтересовать новости: