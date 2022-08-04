Заместитель министра обороны подчеркнула, что оккупанты терпят поражение на фронте пропаганды.

Российские захватчики везут из Крыма "актеров" для съемок видеороликов о якобы поддержке населения на оккупированных территориях.

Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на временно оккупированных территориях Россия работает в советских традициях пропаганды, распространяя печатную продукцию и листовки, но, несмотря на большие усилия, враг терпит поражение и на этом фронте.

Заместитель министра подчеркнула, что украинцы не идут на сотрудничество с оккупантами, поэтому Россия продолжает снимать постановочные видео, завозит гражданских лиц из Крыма, чтобы снимать ролики о поддержке псевдореферендума.

"Украинское население, которое вынужденно находится в оккупации, демонстрирует неприятие оккупации и навязывания идеологии "русского мира". Несмотря на единичные случаи сотрудничества с оккупантом, украинцы не вступают в сотрудничество с врагом и ждут ВСУ", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в СБУ сообщили, что Россия активно готовит псевдореферендум с незаконного "присоединения" временно оккупированных территорий востока Украины. Установлено, что кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиаресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 млн зрителей из России и с востока Украины, а также перебросить в регион более тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней ситуации в свою пользу.

Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Сейчас они уже печатаются на территории оккупированной Донецкой области тиражом более 250 тыс. экземпляров.

Оперативники спецслужбы установили личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются действия для их привлечения к ответственности.