Минобороны РФ разместило в социальных сетях картинку со смехотворным призывом, а ответ пользователей был мгновенным.

Минобороны РФ опубликовало очередное пропагандистское сообщение и попросило "никогда не злить российской военный корабль". Украинцы отреагировали на это очень быстро. Пользователи напомнили, куда нужно идти российскому кораблю.

На страницах Минобороны РФ под картинкой с просьбой "не злить корабль" ежеминутно появляются новые реакции от пользователей со всего мира.

Так, пропагандистское сообщение активно комментируют не только украинцы. Под картинкой уже много шуток и "пожеланий" не только на русском или украинском языках, но и на немецком и английском.

В комментариях пишут:

"Потому что он рассердится, пукнет и утонет!!!",

"А никто его и не злит, мы просто все его вместе посылаем туда, где ему и место, вместе с путинкой и его друзьями",

"Неужели от курса отклонились? Ничего, исправим! Окажитесь прямо в одном котле с Гитлером! Родственные души даже в аду должны быть вместе. Не волнуйтесь, все устроим!",

"Все корабли крутые, когда палят по мирному населению!!! Вся Расия находится там же где и ваш тр****й корабль, на дне! Вы дно! Были дном и останетесь дном на 7 поколений вперед",

"Слава Украине, русское военное корыто, иди ко дну!"

"Весла в руки и на**й!",

"Человечество разделилось на людей и русских. Слава Украине!".

"Русский корабль, иди нах*й": откуда появилась фраза

24 февраля власти сообщили, что российские войска захватили украинский остров Змеиный в Черном море, в результате чего была потеряна связь с 13 пограничниками. К острову подошло два российских военных корабля, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", и предложили бойцам Измаильского пограничного отряда, которые были размещены на острове, сдаться. Они отказались.

Согласно записи радиодиалога между ними, украинские пограничники получили сообщение: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Украинцы ответили: "Русский корабль, иди нах*й".

28 февраля стало известно, что военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену.