Сегодня оккупанты снова нанесли удар по городу.

В Очакове Николаевской области из-за обстрела, который враг нанес вчера, повреждено более 200 жилых домов. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, по состоянию на 08:30 вторника, 10 января, враг наносит удары по городу Очаков.

"Вчера, 9 января, в 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47 и сегодня в 07:14 оккупанты наносили удары по береговой полосе Очаковской громады и городу Очаков", — отметил он.

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По его данным, в результате вчерашнего обстрела в 14:08 пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Четырех человек доставили на лечение в Николаев. По предварительным данным, взрывной волной повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. В целом в большей части города повреждены окна и кровли зданий.

Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской громадах.

Обстрел Очакова: что известно

Как сообщал УНИАН, 9 января российские оккупанты обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова, причинив разрушения нескольких админзданий, повреждения жилых домов и больницы.

По последним данным, в результате обстрела ранения получили 15 человек. Среди пострадавших есть ребенок 2 лет.

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