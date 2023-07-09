В отчете отмечается, что бои продолжаются за высоты к северу и западу от Клищиевки.

ВСУ и российские оккупанты провели наземные атаки в районе Бахмута.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны. В ISW отметили, что не наблюдали визуальных подтверждений того, что российские оккупанты испытывают трудности с выводом личного состава из Бахмута.

Также в отчете отмечается, что бои продолжаются за высоты к северу и западу от Клищиевки.

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Также аналитики отметили, что депутат Госдумы РФ от Республики Саха Сардана Авксентьева направила министру обороны РФ Шойгу жалобу на обращение с военнослужащими 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ), дислоцированной под Клищиевкой. "Части 83-й гвардейской бригады ВДВ несут службу на Бахмутском направлении всего около двух недель", - отметили эксперты Института.

Там уточнили, что командование оккупантов перебросило части 83-й гвардейской бригады ВДВ в район Клищиевки, чтобы заменить части 31-й гвардейской ВДВ, понесшей значительные потери.

Кроме того, в отчете отмечается, что российские войска нанесли ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. В отчете приводятся данные о том, что террорист Игорь Гиркин охарактеризовал российские атаки под Авдеевкой как "нападения мясорубки". А глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силы, как допустили аналитики, это подразделения спецназа "Ахмат", используют барражирующие боеприпасы для ударов по украинским подземным укреплениям в Марьинке.

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