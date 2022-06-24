Ранее с подобными угрозами выступили в Госдуме.

Россия, вероятно, не решится на обстрел американского посольства в Киеве, чем ранее угрожал один из депутатов Госдумы.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телепроекта FreeДом.

По его словам, подобные заявления делают люди, о которых никто ранее не слышал.

"Все очень просто: если они начнут бомбить посольства и не дай бог зацепят посольство США - это прямое объявление войны России Штатам. Если они этого хотят - ну хорошо, что делать. Мы теперь ничего не можем сделать - они там с катушек совсем слетели", - отметил Ягун.

"Ничего они не могут реально сделать. Это примерно то же самое, как они сейчас угрожают Литве", - добавил он.

По словам генерала, Россия сейчас находится в таком состоянии, что все ее заявления игнорируются мировым сообществом.

Что этому предшествовало

Накануне депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин предложил нанести удар по посольству США в Киеве и правительственному кварталу из-за получения Украиной нового западного вооружения.

"Это [передача РСЗО] еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений - посольство США", - заявил Швыткин.