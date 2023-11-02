Год назад было уничтожено около 40% украинской электроэнергетической инфраструктуры, но большая часть этих повреждений уже устранена.

Украина спешит укрепить свою энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы, поскольку возобновившаяся российская воздушная кампания направлена электростанции. Об этом пишет Financial Times.

Если летом Россия в основном атаковала украинские морские порты и инфраструктуру экспорта зерна, то в последние недели ракетные удары и удары беспилотников снова начали сосредотачиваться на энергетической инфраструктуре, как это было в прошлом году. Однако на этот раз в Киеве уверены, что страна лучше подготовлена.

Издание пишет, что небольшие подстанции защитили стенами из бетонных блоков, а также габионами с камнями или песком, которые позволяют, как минимум, защититься от падения обломков.

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Помимо этого, элементы инфраструктуры, не нуждающиеся в вентиляции, перенесли под землю, а запчасти для ремонта подстанций и трансформаторов хранятся за границей, чтобы можно было быстро их заказать.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна стала более подготовленной, чем прошлой зимой. Защита, по его словам, не 100% эффективна, однако сработает в 80-90% случаев. Он добавил, что год назад было уничтожено около 40% украинской электроэнергетической инфраструктуры, но большая часть этих повреждений уже устранена.

Прошлой зимой Россия нанесла более 1200 ракетных и беспилотных ударов по украинским электростанциям, "уничтожив более 40% нашей электроэнергетической инфраструктуры, включая генерацию и электросети. Мы устранили большую часть этих повреждений", - заявил Шмыгаль.

Когда прошлой зимой российские удары вывели из строя несколько критически важных узлов в централизованной электросети Украины, построенной еще в советские времена, это дестабилизировало систему и спровоцировало отключения электроэнергии по всей стране. Шмыгаль сказал, что Украина предприняла шаги по децентрализации своей энергосистемы, благодаря чему ущерб в одном месте с меньшей вероятностью повлияет на другие регионы.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал, что компания инвестировала в строительство 50 разрозненных турбин мощностью 6 МВт каждая. "Они могут поразить одну турбину, но 49 все равно будут работать", пояснил он.

Если массовые отключения электроэнергии повторятся, то меньшие генераторы, сжигающие дизельное топливо и другое топливо, предоставленные союзниками и закупленные домохозяйствами и предприятиями, станут последним средством обогрева, пишет издание.

Аналитики также напомнили, что Украине пришлось восполнить большой пробел, когда ее единственный крупнейший источник электроснабжения - Запорожская АЭС - была оккупирована. На данный момент электростанция находится в режиме остановки и не производит электроэнергию ни для одной из сторон.

Еще один удар по электроснабжению Украины произошел весной, когда взрыв разрушил Каховскую плотину, выведя из строя гидроэлектростанцию мощностью 357 МВтч.

По данным Financial Times, Киев рассчитывает, что западные системы ПВО позволят снизить ущерб по сравнению с прошлым годом.

Например, в прошлом месяце Германия объявила, что предоставит Украине новые средства противовоздушной обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов, а Испания пообещала дополнительные системы Hawk.

Но учитывая, что "по всей стране разбросано более 100 подстанций и высоковольтных станций, реально охватить всю территорию Украины ПВО невозможно", - заявил управляющий директор киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко. Он сказал, что нормированные отключения электроэнергии продолжительностью от одного до двух часов, вероятно, придется ввести, если этой зимой температура опустится ниже -10°C.

"Если будут массированные авиаудары, я не могу предсказать масштабы отключений электроэнергии", - резюмировал он.

Будут ли отключения света в Украине в ноябре - заявление Минэнерго

По данным министерства, электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей украинцев. Также сообщается, что этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины.

В ведомстве говорят, что отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования.

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