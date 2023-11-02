При этом он подчеркнул, что Украина максимально готовится к такому сценарию.

Российская Федерация готовится к массированным обстрелам Украины с наступлением зимы и холодов.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, Россия готовится к такому сценарию, накапливая средства поражения, чтобы с наступлением холодов "пытаться причинить нам вред - попадать по объектам критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность".

При этом он подчеркнул, что Украина максимально готовится к такому сценарию. Данилов отметил, что на сегодня не до конца выполнены все задачи в этом направлении, поэтому на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего этот вопрос снова будет рассматриваться и "будем помогать тем, кто не успевает".

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"Но ситуация не критическая. Подавляющее большинство объектов находится под контролем. Мы от наших партнеров получаем дополнительные средства ПВО", - сообщил Данилов.

Он также подтвердил, что рассматривается возможность арендовать на зимний период системы ПВО у партнеров. По его словам, есть несколько вариатов получения систем защиты для Украины, в частности, через закупку за бюджетные средства, помощь от партнеров и "есть еще юридическая процедура, когда мы на определенное время будем получать средства необходимые нам для прохождения сложного периода".

При этом секретарь СНБО добавил, что передача в аренду – это упрощенная процедура и при ее применении гораздо легче политикам объяснять в других странах, что это не на всегда передается, а на определенный период. "Здесь ничего удивительного нет. Не надо делать тайну. Наша задача защитить небо, граждан, города и села от нашествия", - сказал Данилов.

Что ожидает Украину зимой

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Россия готовится к ударам по Украине ракетами и дронами в зимний период или после снижения температуры ниже 0 °С.

Он считает, что сейчас Россия накапливает крылатые ракеты для системности ударов: или по несколько десятков (от 40 до 60), но с длительными паузами, или ограниченным боекомплектом (в среднем 10-15), но с большей частотой.

Эксперт отметил, что российские оккупанты накапливают крылатые ракеты Х-101/55/555 и КРМБ "Калибр" для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре.

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