Глава Госспецсвязи призвал не недооценивать последствия кибератак.

Украина предлагает создать "Кибер ООН" - глобальную организацию, которая поможет обмениваться информацией об угрозах и готовиться к будущим атакам РФ.

Об этом в интервью Politico рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. По его словам, Россия сочетает кибератаки с ракетными ударами, чтобы терроризировать украинцев этой зимой.

"Нам нужна "Кибер ООН", нации, объединенные в киберпространстве, чтобы защитить себя, эффективно защитить наш мир для будущего, кибермир и наш реальный, обычный мир. Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это центр или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать", - сказал Щиголь.

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По его мнению, в дальнейшем кибератаки станут такими же, а может быть, даже более мощными, чем обычные атаки. "А последствия кибератак настолько велики, что мы не должны их недооценивать", - добавил он.

Российские кибератаки

Согласно статистике украинской Компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT-UA), в 2022 году на украинские организации совершили более 2000 кибератак.

Ранее Politico писало, что РФ усилила кибератаки против украинских поставщиков электричества и интернет-провайдеров.

В метериале издания говорится, что кибератаки явяются ключевой частью стратегии, направленной на то, чтобы сломить волю украинцев.

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