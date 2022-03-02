Кроме того, подчеркивает он, российские граждане теряют сбережения и любые перспективы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия может забыть о спортивных турнирах и мировой культуре, ее ждет только Международный трибунал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Каков итог для России? Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет для них теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключают от глобальной системы. Российские граждане теряют сбережения, теряют любые перспективы", - отметил Зеленский.

Кроме того, подчеркнул он, российские матери теряют детей в абсолютно чужой для них стране.

"Вдумайтесь в это число: почти шесть тысяч погибших россиян. Российских военных. За шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами, не изменить бомбами, танками, любыми ударами. Мы на своей родной земле. И за войну против нас будет международный трибунал - для них", - подчеркнул президент.

Вас также могут заинтересовать новости: