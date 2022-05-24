Россия может разделиться на несколько независимых государств.

Для РФ война в Украине закончится сменой власти и выводом войск с оккупированных территорий или разделением России на несколько частей.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, у России есть два варианта.

"Первый - сменой политического руководства при формальном сохранении территориальной целостности России. Подчеркиваю – при формальном. При этом варианте все обвинят лично Путина и ближайшее его окружение и скажут, что Россия ни при чем. Будут выводить войска со всех оккупированных территорий всюду в мире. Оккупированные территории вернутся в те страны, кому они в принципе и принадлежат - в Грузию, в Японию, в Германию и так далее", - заявил Буданов.

В этом варианте Россия начнет восстанавливать функционирование как цивилизованное государство.

"Начнет заново, скажем так. На определенный промежуток времени это будет работать. Дальше нам покажет только история. Второй вариант – это разделение России на три и более части. Россия может разделиться на три и, возможно, больше частей. На новые независимые государства", - добавил Буданов.

Ранее Буданов заявил, что у президента РФ Владимира Путина были другие, более реалистичные варианты действий в отношении Украины, но он избрал совершенно нелепый вариант открытой агрессии.

Основным аспектом плана Путина было не позже, чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позднее, чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление.

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