Основная тактика россиян заключается в том, что их самолеты не приближаются.

Руководитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты на юге активно используют авиацию, чтобы атаковать гражданские объекты управляемыми бомбами и ракетами.

"Тактика врага заключается в том, что их самолеты не приближаются. Они используют управляемые бомбы, в том числе и ракеты. Но ракет у них меньше и враг не может применять их так активно, как управляемые авиационные бомбы", - пояснила Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, российские войска пытаются бить по гражданским объектам прифронтовых регионов.

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"Террористы пытаются подавлять прифронтовые регионы, чтобы местное население осознавало, что им было бы лучше с "русским миром". Это убеждение не работает, кроме зарождения устойчивого противодействия в душе украинцев. Россияне пытаются использовать защитные радиолокационные средства, чтобы их самолеты оставались невредимыми", - рассказала Гуменюк.

Ракетные удары по Украине

По мнению экспертов, угроза того, что Россия будет устраивать массированные ракетные атаки, остается, пока война в Украине не закончилась.

По данным Генштаба, в России планируют развернуть серийное производство крылатых ракет Х-50.вероятно, враг планирует новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине.

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