Россияне могут применить в Украине новый тип БПЛА, нельзя недооценивать врага.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила о тревожных действиях оккупантов, которые могут свидетельствовать о подготовке к новой атаке по Украине. Ранее стало известно, чего ждать украинцам от РФ на Пасхальные праздники.

В частности, в эфире информационного телемарафона Гуменюк обратила внимание на воздушную разведку врага вдоль линии фронта и побережья. По ее словам, в последнее время российские дроны оснащены менее качественным оборудованием.

"Вполне вероятно, отражаются те же санкции, которые должны заработать и отразиться на боевой ситуации. Кроме того, недооценивать врага нельзя", - сказала она.

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Гуменюк добавила, что дроны оснащены камерами, происходит активный сбор информации. По ее словам, это свидетельствует о том, что враг выискивает новые способы поражения на расстоянии.

"То есть они собирают информацию о том, какое поражение будет максимально эффективным. Именно активизация БПЛА вдоль линии фронта, вдоль побережья говорит о том, что, вполне вероятно, могут быть подготовлены какие-то атаки", - добавила она.

Также спикер отметила, что россияне могут попытаться договориться с Ираном о поставке нового вида БПЛА. По ее словам, в случае появления таких дронов в Украине, ПВО будет способна эффективно сработать.

Армия РФ придумала новую тактику использования дронов

Напомним, что 6 апреля Наталья Гуменюк также предупредила о кровавой тактике россиян, которые теперь к своим дронам привязывают еще и гранаты. По ее словам, целью действий врага является причинение еще больших жертв в Украине.

Чаще всего, оккупанты запускают такие дроны по скоплению людей - там, где украинцы собираются, чтобы получить гуманитарную помощь. Она призвала общество к осмотрительности.

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