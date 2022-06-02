Российская Федерация не готова уступать ни одной своей цели и осуществляет подготовку к ведению долговременной войны.

Пока неизвестно, когда закончится война России против Украины, а РФ идет по сирийскому сценарию с целью уничтожения украинских городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала на брифинге.

По ее словам, за почти 100 дней войны Украина прошла путь до создания нации больший, чем за последние сотни лет.

"Но мы не знаем дня завершения войны, а значит мы не сможем завтра с вами зачеркнуть, как в дембельском календаре, еще один день до демобилизации. Поэтому 99-1, 100-1, 101-й - это просто военный календарь", - сказала она.

Также заместитель министра обороны отметила, что уже можно сделать определенные выводы за эти почти 100 дней.

"Можно сказать однозначно, что ключевая цель, которую перед собой поставила Российская Федерация - это разрушение Украинской государственности. Российская Федерация не готова поступиться ни одной своей целью и осуществляет подготовку к ведению долговременной войны. Россия теряет не только своих людей, которых она не жалеет, но и вооружение и военную технику, поэтому сейчас они вынуждены использовать старую технику и усилить свое производство", - сказала Маляр.

В частности, по ее словам, наблюдается как Россия переходит на усиленный режим производства стрелковой техники и ракет.

"Мы наблюдаем за последние недели большую концентрацию ракетных ударов именно по востоку и югу, но тем не менее российские ракеты сегодня достигают всех точек Украины", - сказала Маляр.

Кроме того, заместитель министра отметила, что проверка боевой готовности и учений, которые осуществляются сегодня на территории Беларуси и беспокоящий огонь в сторону Черниговской и Сумской областей, и полная боевая готовность российских войск в Приднестровье, скорее всего, являются одним из элементов большого замысла РФ, направленного на то, чтобы не дать украинским войскам перегруппироваться и эффективно осуществлять оборону Украины.

"На фоне отсутствия весомых результатов Российской Федерации, фактически они идут по сирийскому сценарию. Они массированно осуществляют ракетные удары, разрушают наши населенные пункты, фактически стирая их с лица земли", - заявила Маляр.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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