Также на территории колонии находится военная техника.

Оккупанты размещают свой личный состав в исправительной колонии в Херсонской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон)",- сказано в сообщении.

Сейчас, по данным разведки, колония №10 используется как место проживания личного состава оккупационной армии, также на территории находится военная техника.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются закрепиться в оккупированных районах Херсонской области. Для этого оккупанты разворачивают мощную группировку, включающую сухопутный, воздушный и морской компонент.

Враг намерен создали систему логистического обеспечения, используют для этого захваченные железную дорогу, порты и аэродромы.

С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны.

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