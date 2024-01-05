Российские оккупанты вывели в акваторию "Адмирал Эссен".

Сейчас в Черном море вдвое возросло количество вражеских ракетоносителей, на боевом дежурстве два корабля. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"В Черном море по состоянию на сейчас два фрегата - "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" - надводные ракетоносители, совместное сопряжение которых до 16 "Калибров". Уровень ракетной опасности - очень высокий!"- отмечают украинские военные.

Людей просят быть внимательными к сигналам воздушных тревог, и реагировать на них оперативно.

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Русские фрегаты-что о них известно

Как сообщал УНИАН, вчера вечером стало известно, что враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", который имеет наготове восемь "Калибров". Это третий фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", флагман и один из новейших кораблей российского флота. Заявленная длина — 124 метра, ширина — 15 м. экипаж фрегата - 180 человек. На вооружении могут быть пушки, зенитная артиллерия, ракетные установки.

"Адмирал Эссен" - второй фрегат проекта 11356г ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", находящегося на вооружении Черноморского флота РФ. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ. 7 ноября 2014 года его спустили на воду. Основу ударного вооружения корабля составляют универсальные пусковые установки 3С14, способные использовать ракеты "Калибр", "Оникс".

24 февраля 2022 года он атаковал гарнизон на острове Змеиный (Одесская область). В марте 2022 года участвовал в обстрелах Одессы.

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