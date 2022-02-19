Жертвами, по словам главнокомандующего ВСУ, могут стать мирные жители.

Российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

Об этом в субботу, 19 февраля, в официальном заявлении сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений Вооруженных сил РФ под видом "миротворцев", - написал он.

По словам Залужного, среди планов боевиков - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование машин, жилых домов и общественных объектов.

"Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, которых вывозят по известным и запланированным ими графикам и маршрутам", - отметил главнокомандующий.

Он также подчеркнул, что коварство действий оккупантов заключается в применении артиллерии, которую умышленно разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций. Обнародуя преступные намерения агрессора, мы пытаемся сломать эти сценарии. Ведь наша главная задача - сохранить жизнь сограждан по обе стороны линии соприкосновения", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, отметив, что боевики используют мирное население для эскалации конфликта.

"Эвакуация" с оккупированного Донбасса: что известно

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 февраля, на фоне частых обстрелов со стороны террористов появились провокационные заявления главарей боевиков об эвакуации населения "ЛДНР" в Россию. Оккупанты обосновали необходимость эвакуации якобы подготовкой ВСУ к серьезной операции.

В украинском Минобороны успокаивают население и просят не паниковать, поскольку Украина не планирует никаких наступательных операций на Донбассе.

В Офисе президента Украины прокомментировали заявления главарей "ЛДНР", заявив, что оккупанты хотят спровоцировать ВСУ и подать это как оправдание для своих агрессивных действий: частью этой тактики может быть расчет оккупантов ударить по одной из "эвакуационных колонн" и убить мирных людей, а потом обвинить в этом Киев.

О том, что эвакуация населения ОРДЛО - спланированная операция - может свидетельствовать и то, что главари боевиков Леонид Пасечник и Денис Пушилин записали свои видеозаявления об эвакуации еще 16 февраля, то есть за два дня до обострения ситуации.

Президент РФ Владимир Путин уже поручил разместить эвакуированных жителей ОРДЛО в Ростовской области и выплатить каждому по 10 тысяч рублей (3700 грн - УНИАН).

В субботу, 19 февраля, главари "ЛДНР" объявили о всеобщей мобилизации: мужчинам приказали явиться в "военкоматы".

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