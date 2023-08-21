Общий залп - четыре ракеты.

Украинцев призывают оперативно реагировать на возможные воздушные тревоги, поскольку Российская Федерация держит в море подводную лодку с "Калибрами".

На странице Сил обороны юга в Telegram сообщается, что по состоянию на 23:00 российская стратегическая и тактическая авиация не проявляла активности. Также военные не фиксировали пусков беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136" в южном направлении.

"В акватории Черного моря боевое дежурство во вражеской корабельной группировке из 10 единиц несет вражеская подводная лодка с 4 ракетами типа "Калибр". Поэтому на воздушную тревогу, если что, реагируем оперативно", - отметили они.

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Угроза с моря: последние новости

Утром на странице Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находится пять российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до четырех ракет.

В Азовском море на дежурстве был один российский корабль, а в Средиземном - восемь, из которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.

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