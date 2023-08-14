Сумарний залп - до восьми ракет.

Российская Федерация вывела в акваторию Черного моря фрегат "Адмирал Макаров". Суммарный залп - до восьми ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает спикер Оперативного командования "Юг", полковник Владислав Назаров в своем Telegram-канале. "В акваторию Черного моря выведен фрегат "Адмирал Макаров", - написал он в 22:19.

Днем в оперативном командовании сообщали, что в Черном море корабельная группировка российских оккупантов составляла 14 единиц, в Азовском - 1. Ракетоносителей на боевом дежурстве не было зафиксировано. Фрегат, который ночью атаковал Одессу всем запасом ракет, вернулся в пункт базирования.

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Обстрел Одессы: что известно

Напомним, ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье.

Местные власти сообщили, что в Одессе из-за падения обломков ракет вспыхнули пожары, местные жители публиковали фотографии поврежденных окон.

Известно, что захватчики запустили дроны, чтобы обнаружить системы ПВО, а после этого - выпустили восемь ракет типа "Калибр". Третья атака снова осуществлялась беспилотниками.

Из-за падения обломков горели общежитие и гипермаркет Fozzy. Всего в городе зафиксировали 203 поврежденных дома, также повреждены школьные и медицинские учреждения. Пострадали трое работников гипермаркета.

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