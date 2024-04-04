В России понимают, что не смогут защитить города силами ПВО.

Россия боится новых украинских ударов после попаданий по заводу дронов в Татарстане, причастность к которым признали спецслужбы Украины.

Речь идет об атаке, которую реализовал Киев по критическому объекту врага 2 апреля. Встревоженность и панические заявления чиновников РФ оценил американский Институт изучения войны ISW.

Там приводят реакцию главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Последний призвал россиян проснуться и не ждать, пока их города защитит ПВО. Чиновник признал, что энергообъекты РФ - это самое уязвимое звено.

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В ISW считают, что подобные публичные выступления можно трактовать следующим образом: беспокойство РФ после ударов 2 апреля растет, ведь там понимают неспособность Министерства обороны России защитить города и критически важные объекты инфраструктуры от ударов БПЛА.

Также аналитики упоминают, что российские военные источники недавно заявили прессе о формировании мобильных огневых групп для противодействия дронам.

"Это указывает на то, что Россия может быть не в состоянии развернуть обычные системы противовоздушной обороны для защиты всех критически важных объектов. По оценке ISW, удары, нанесенные Украиной 2 апреля по целям в Татарстане, вероятно, представляют собой значительный слом в способности наносить удары на большие расстояния - доставать к дальним тыловым районом России", - оценил ISW.

Удар по Татарстану 2 апреля - главное о событии

Масштабная атака украинских дронов по Татарстану пришлась на ночь 2 апреля. Целью опасных "птичек" стал ряд объектов. В частности, нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в городе Елабуга, а также завод по сборке "Герань-2" (российских аналогов дронов "Шахед").

Тогда в ISW назвали подобную атаку одним из самых глубоких ударов по тылу РФ. С этим мнением согласился Reuters. Издание писало, что украинский дрон пролетел не менее 1300 километров от линии боестолкновения.

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