В то же время имея в Черном море 8 ракетоносителей, враг в основном их применяет во время комбинированных атак.

Российские захватчики сегодня били по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе "Искандерами" - из оккупированного Крыма. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что эту практику враг будет применить, пока полуостров остается под контролем РФ.

"Что касается "Искандеров и акватории Черного моря, здесь есть два таких важных момента. Да, враг продолжает использовать временно оккупированный Крым как площадку для запуска баллистики. И к сожалению, это будет продолжаться пока мы не освободим эту территорию. Да, конечно, эти ракеты быстрые, но в любом случае - чем больше расстояние, тем больше они находятся в воздухе и тем легче им противодействовать. То есть, есть больше времени на реагирование", - сказал Плетенчук в эфире Новости-Live.

Он также обратил внимание на важный момент - морские платформы враг фактически не применяет для нанесения ударов по Украине.

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"То есть, здесь тактика врага остается неизменной. Фактически, имея 8 носителей крылатых ракет в акватории Черного моря, он в основном их применяет исключительно во время комбинированных атак, а не как самостоятельный вид вооружения. И исключительно для того, чтобы нагрузить украинскую ПВО. И эта практика продолжается фактически месяцами...", - добавил Плетенчук.

Он уточнил, что оккупанты используют морские платформы, в основном, как отвлекающий маневр, и делают это осторожно - фактически, не выходя в акваторию Черного моря.

"Что касается воздушного пространства в Азово-Черноморском регионе - к сожалению, российская авиация продолжает там доминировать. Это факт, это надо говорить вслух. Они не могут подойти близко к побережью, но однако стратегия в воздухе - не является исключением. Они боятся подходить близко и поэтому используют для пусков стратегическую авиацию. Раньше они подходили ближе, минировали акваторию. Использовали другие типы самолетов, например, например тактическую авиацию...", - рассказал спикер.

Он добавил, что потеряв над Черным морем бомбардировщик Су-24, оккупанты прекратили практику применения таких самолетов на определенной территории.

"К сожалению, пока мы не будем иметь инструмента, который позволит поражать вооружение врага, которое работает с дальнего расстояния, мы будем иметь и в дальнейшем проблемы с этим (доминирование авиации - УНИАН)", - подчеркнул Плетенчук.

Россия бьет по Украине ракетами - последние новости

Напомним, за несколько последних дней оккупационная армия РФ нанесла мощные удары по Украине, что привело к масштабным жертвам в Полтаве, Днепре, Сумах и тому подобное.

Сегодня захватчики били ракетами воздушного и наземного базирования, ударными БПЛА типа Шахед. В частности, крылатые ракеты Х-22 были выпущены из воздушного пространства над акваторией Черного моря, ракеты "Искандер-К" - из оккупированного Крыма.

Впоследствии стало известно, что удар нанесен по Львову - прилет произошел в районе главного вокзала города. Повреждены жилые дома в центре города, медицинские и образовательные учреждения. Среди погибших - дети, пострадало почти полсотни человек.

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